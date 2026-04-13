Громкий бойкот на Кубке мира: Украина отказалась играть с Россией

Громкий бойкот на Кубке мира: Украина отказалась играть с Россией17
- 13.04.2026, 16:36
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Сборная приняла принципиальное решение, несмотря на риск санкций.
Сборная Украины по водному поло отказалась от матча с командой россиян. Об этом изданию «Чемпион» сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра. Он рассказал, что международная федерация отказала украинским спортсменам, возражавшим против проведения матча в рамках Кубка мира по водному поло на Мальте.
Теперь сборную ждут санкции, поскольку регламент соревнований не предусматривает возможности неявки команды на матч. По словам Дядюры, речь может идти о дисквалификации команды Украины или национальной федерации на год или два.
«Сейчас боремся с международной федерацией, чтобы нас не дисквалифицировали от будущих соревнований, в том числе и юношеских, чтобы и дети могли ездить», — сказал он.
Телеграм-канал «Спортс», однако, пишет, что за неявку на матч украинцам должны засчитать техническое поражение со счетом 0:5.