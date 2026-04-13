Мадьяр анонсировал изменения в конституцию Венгрии 4 13.04.2026, 16:41

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Петер Мадьяр

Пребывание премьера на посту ограничат двумя сроками.

Петер Мадьяр заявил о планах изменить конституцию страны и ввести ограничения на срок пребывания главы правительства в должности. Об этом лидер победившей на вчерашних выборах «Тисы» сообщил на пресс-конференции в Будапеште, пишет «Европейская правда».

По словам Мадьяра, новые изменения предусматривают ограничение срока полномочий премьер-министра двумя сроками, что в венгерских условиях будет означать максимум восемь лет на посту. Он подчеркнул, что такие шаги должны предотвратить длительное пребывание одного человека у власти, как это было во времена Виктора Орбана.

Лидер партии «Тиса» заявил, что намерен внести соответствующие изменения в основной закон страны, поскольку получил политические возможности для этого.

В то же время он не уточнил, идет ли речь об ограничении только непрерывных сроков или общего количества пребывания в должности.

Мадьяр также сообщил о намерении присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре.

По его словам, это необходимо для восстановления доступа к финансированию ЕС, в частности речь идет о около 20 миллиардов евро, которые могут быть направлены на экономическое развитие страны.

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