Минчанка лежала на кровати-трансформере, когда та внезапно сложилась 14 13.04.2026, 16:44

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Дальше — больница и суд.

В августе 2022 года минчанка купила кровать-трансформер на одной из интернет-площадок. Новинкой она благополучно пользовалась в течение года, пока не случилось нечто неожиданное. Кровать сложилась как раз в тот момент, когда хозяйка на ней лежала.

Результат печальный — травмирование и госпитализация. Женщина легла на хирургическое лечение в республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии и находилась там 10 дней. Затем больше месяца пробыла в клинической больнице медицинской реабилитации, а после проходила реабилитацию амбулаторно. В июле 2024 года в МРЭК заключили, что устанавливать инвалидность в данном случае не нужно. Лечение продолжилось в рамках временной нетрудоспособности.

— Согласно заключению эксперта повреждения у истицы образовались от действия твердого тупого предмета и относятся к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни, — отмечается на сайте Верховного суда.

Пострадавшая потребовала компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей и судебные расходы в размере 800 рублей.

— Решением суда Октябрьского района города Минска постановлено взыскать с ответчика в пользу истицы денежную компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, судебные расходы по оплате юридической помощи в размере 800 рублей, а всего 25 800 рублей.

Заплатить эту сумму придется сборщику мебели, который устанавливал кровать, получив заказ через интернет. Отмечается, что в тот момент он не состоял в трудовых отношениях ни с продавцом кровати-трансформера, ни с владельцем сайта, на котором женщина разместила заказ на сборку мебели. Индивидуальным предпринимателем он также не являлся и не был зарегистрирован в качестве самозанятого. Суд пришел к выводу, что работа по установке кровати-трансформера была проведена некачественно.

Ответчик подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда оставила решение без изменения. Решение суда вступило в законную силу.

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