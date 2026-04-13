МАГАТЭ проведет инспекцию на ядерном объекте в Беларуси 1 13.04.2026, 16:52

1,574

Проверка призвана выяснить реальное использование ядерных материалов.

Очередная плановая инспекция Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) пройдет 15 апреля в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук, сообщает пресс-служба Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) МЧС.

По информации белорусского регулятора, проверка проводится в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. В рамках инспекции будет проведена физическая инвентаризации ядерного материала, проверено ведение отчетной документации.

Госатомнадзор отметил, что «МАГАТЭ стремится независимо проверить соблюдение правового обязательства государства, состоящего в том, что ядерные установки не используются не по назначению, а ядерный материал не переведен с мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com