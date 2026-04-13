МАГАТЭ проведет инспекцию на ядерном объекте в Беларуси

МАГАТЭ проведет инспекцию на ядерном объекте в Беларуси1
- 13.04.2026, 16:52
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Проверка призвана выяснить реальное использование ядерных материалов.
Очередная плановая инспекция Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) пройдет 15 апреля в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук, сообщает пресс-служба Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) МЧС.
По информации белорусского регулятора, проверка проводится в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. В рамках инспекции будет проведена физическая инвентаризации ядерного материала, проверено ведение отчетной документации.
Госатомнадзор отметил, что «МАГАТЭ стремится независимо проверить соблюдение правового обязательства государства, состоящего в том, что ядерные установки не используются не по назначению, а ядерный материал не переведен с мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств».