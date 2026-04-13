Девиз новой европейской «весны народов» 2 Сергей Медведев

13.04.2026, 17:04

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Ответ на влияние путинской России.

Лозунг венгерского восстания 1956 года Ruszkik haza! (русские, убирайтесь вон!), который оживил избирательную кампанию Петер Мадьяр и стал кличем победы, может стать девизом новой европейской «весны народов». Он нужен и в Словакии, и в Чехии, и на выборах в Германии и Австрии, на Олимпиаде в Кортине и на Биеннале в Венеции – повсюду, где путинская Россия распускает свои ядовитые щупальца, будь то вмешательство в выборы, поддержка одиозных политиков, поставки газа и тайные военные заказы через посредников на европейских предприятиях, подрывная деятельность посольств и различных «русских домов», проникновение в Европу через культуру и спорт.

Этот лозунг не антирусский – он против путинской версии России, которая стала олицетворением ancien régime, старого имперского порядка – подобно тому, как Россия была таким воплощением в 1830-м, 1848-м, 1945-48-м, 1956-м, 1968-м… Так исторически складывается, что уже двести лет, за исключением короткого горбачевского периода, освобождение Европы происходит под девизом ruszkik haza!

Сергей Медведев, Facebook

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