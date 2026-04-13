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Названа страна ЕС, где самая высокая доля многодетных семей

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  • 13.04.2026, 17:13
  • 10,528
Названа страна ЕС, где самая высокая доля многодетных семей
Иллюстративное фото

Социальная политика этой страны помогает жителям чаще решаться на многодетную семью.

Ирландия стала лидером Евросоюза по доле многодетных семей. По данным Евростата, в каждой пятой семье с детьми растет не меньше трех детей.

Социальная политика Ирландии помогает жителям чаще решаться на многодетную семью. Так, страна платит пособие в 140 евро в месяц на каждого ребенка вне зависимости от материального положения семьи и единовременную выплату 280 евро для новорожденных. Кроме того, есть и оплаченный государством 9-недельный отпуск в первые два года жизни ребенка: каждый родитель получает 2 691 евро за этот отпуск.

С 2024 года действует закон, помогающий ирландцам не вставать перед выбором «семья или работа»: теперь у родителей детей до 12 лет (или до 16 в случае инвалидности) есть право запросить — с защитой от произвольного отказа работодателя — переход на удаленку, гибкий график или неполный рабочий день.

Помимо Ирландии, многодетные семьи «популярны» в Швеции (18% всех семей с детьми) и Финляндии (17%). Реже всего они встречаются в Португалии, Болгарии и Италии: таких семей там не больше 8%.

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