Названа страна ЕС, где самая высокая доля многодетных семей 4 13.04.2026, 17:13

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Социальная политика этой страны помогает жителям чаще решаться на многодетную семью.

Ирландия стала лидером Евросоюза по доле многодетных семей. По данным Евростата, в каждой пятой семье с детьми растет не меньше трех детей.

Социальная политика Ирландии помогает жителям чаще решаться на многодетную семью. Так, страна платит пособие в 140 евро в месяц на каждого ребенка вне зависимости от материального положения семьи и единовременную выплату 280 евро для новорожденных. Кроме того, есть и оплаченный государством 9-недельный отпуск в первые два года жизни ребенка: каждый родитель получает 2 691 евро за этот отпуск.

С 2024 года действует закон, помогающий ирландцам не вставать перед выбором «семья или работа»: теперь у родителей детей до 12 лет (или до 16 в случае инвалидности) есть право запросить — с защитой от произвольного отказа работодателя — переход на удаленку, гибкий график или неполный рабочий день.

Помимо Ирландии, многодетные семьи «популярны» в Швеции (18% всех семей с детьми) и Финляндии (17%). Реже всего они встречаются в Португалии, Болгарии и Италии: таких семей там не больше 8%.

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