LRT: Немецкая компания duty free сотрудничает с режимом Лукашенко 2 13.04.2026, 17:24

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На белорусском рынке компания с 2008 года.

Немецкая компания Gebr.Heinemann, управляющая магазинами беспошлинной торговли в литовских аэропортах, также поставляет предметы роскоши в магазины, принадлежащие режиму Лукашенко, согласно информации, опубликованной в понедельник отделом журналистских расследований LRT.

Согласно таможенным накладным, имеющимся в распоряжении LRT и Laisves TV, покупателем элитной парфюмерии, косметики, аксессуаров и алкоголя марки Gebr. Heinemann в Беларуси, продаваемых в аэропорту Минска и на границе, является компания Helena Valery, которая совместно с Dipmarket управляет розничной сетью Helena Valery Belamarket.

Согласно данным СМИ, Dipmarket принадлежит белорусской компании Dipservice, которая находится в ведении Главного управления по общим вопросам при администрации Лукашенко, трое руководителей которой — Юрий Назаров, Николай Шкред и Антон Краевский — включены в санкционный список ЕС. Санкции действуют с марта прошлого года.

Бывший глава управления Виктор Шейман является ближайшим соратником Лукашенко.

По данным LRT, компания Gebr. Heinemann работает на белорусском рынке, где одним из главных условий открытия магазинов беспошлинной торговли с 2008 года является ежеквартальное перечисление 10% выручки в государственную казну.

Беспошлинные товары Лукашенко контролирует уже почти 20 лет.

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