Российские оккупанты решили отпраздновать выход из боя 7 13.04.2026, 17:27

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Украинский дрон прервал их веселье.

В сети появилось видео атаки украинского дрона-камикадзе на группу российских военных, которые только что покинули место боевого столкновения. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

На кадрах запечатлены трое оккупантов на дороге. Судя по их жестам, они поздравляли друг друга с тем, что остались живы после боя. Однако в этот момент их настиг украинский беспилотник. Дрон-камикадзе влетел в самую гущу группы именно тогда, когда захватчики скопились в одной точке.

На видео виден мощный взрыв и осколочное поражение. Стал ли этот удар фатальным для оккупантов или они лишь получили ранения различной степени тяжести, на видеозаписи не понятно. За мгновение до прилета оккупанты вели себя расслабленно, полагая, что уже находятся в безопасности.

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