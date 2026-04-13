World Aquatics сняла санкции с российских и белорусских пловцов 6 13.04.2026, 17:35

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Спортсмены будут допущены к соревнованиям после прохождения антидопинговых проверок.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла санкции с пловцов из РФ и Беларуси и дала им зеленый свет для участия в соревнованиях по водным видам спорта, говорится в решении организации.

«Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics наравне со своими коллегами, представляющими другие спортивные национальности, в соответствующей форме, с флагами и гимнами», - говорится в сообщении.

Бюро World Aquatics ранее внесло поправки в Руководящие принципы, реализуемые Подразделением по обеспечению честности в плавании (AQIU), чтобы позволить юным спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством участвовать на тех же условиях, что и их коллегам.

В Международной федерации добавили, что в рамках применения Руководящих принципов было проведено более 700 проверок спортсменов с белорусским или российским спортивным гражданством. С 2023 года спортсмены с этим спортивным гражданством участвовали в соревнованиях как нейтральные участники, позже к ним присоединились команды.

Спортсмены белорусского или российского спортивного гражданства будут допущены к соревнованиям только после успешного прохождения как минимум четырех последовательных антидопинговых проверок, проводимых в партнерстве с Международным агентством тестирования (ITA), и проверки биографических данных в AQIU.

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