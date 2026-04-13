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США начали блокаду иранских портов

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  • 13.04.2026, 17:43
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США начали блокаду иранских портов

Срок ультиматума Трампа истек.

Командование США в регионе пояснило, что не будет препятствовать проходу судов через Ормузский пролив в другие страны или из них, передает ВВС.

В первые минуты после формального начала блокады сообщений о задержании каких-либо торговых судов еще не поступало.

Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после провала переговоров между США и Ираном в Исламабаде в минувшие выходные, на которых стороны не смогли согласовать дальнейшие действия и которые с самого начала представлялись многим аналитикам бесперспективными. Тем не менее, провал переговоров вынудил Трампа действовать.

Сначала американский лидер заявил о «блокировке всех без исключения судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него», но позже объяснил, что это касается только судов, следующих в иранские порты или из них.

Центральное командование США (CENTCOM) в официальном уведомлении для моряков сообщило, что блокада будет осуществляться в Оманском заливе и Аравийском море к востоку от Ормузского пролива и распространяется на все суда, независимо от их флага.

«Любое судно, входящее в зону блокады или покидающее ее без разрешения, подлежит перехвату, перенаправлению и захвату, — говорится в уведомлении. — Блокада не будет препятствовать нейтральному транзитному проходу через Ормузский пролив по маршрутам, не связанным с Ираном. На нейтральные суда по-прежнему может распространяться право на досмотр и обыск с целью выявления контрабандных грузов. Гуманитарные грузы, включая продовольствие, медикаменты и другие товары, необходимые для выживания гражданского населения, будут пропускаться при условии их досмотра».

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