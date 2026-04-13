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Беларусь окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы

  • 13.04.2026, 17:51
  • 1,844
Беларусь окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы

Прогноз на 14-16 апреля.

14 апреля погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +12..+18°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Белгидромет.

15 апреля погодные условия в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, при этом ночью по северо-востоку, утром и днем по восточной половине страна скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах по северо-востоку, утром и днем по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем составит от +9°С по востоку до +19°С по западу.

16 апреля погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы и неустойчивые воздушны массы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +10..+17°С, местами +8..+9°С.

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