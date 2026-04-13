В РФ задержан экс-«депутат» из «ДНР» 10 13.04.2026, 18:12

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Александр Васьковский

Он призвал рабочих к восстанию против российских властей.

Сотрудники полиции задержали утром 13 апреля в Санкт-Петербурге бывшего депутата «верховного совета» так называемой «ДНР» Александра Васьковского, сообщает nелеграм-канал «Настоящее Время».

«С чем связано задержание, неизвестно. Васьковский стал известен как один из участников событий 2014 года на Донбассе. Он был «депутатом» самопровозглашенной «ДНР» и занимал там должность председателя комитета «верховного совета» по транспорту. Позднее он стал главой «профсоюза шахтеров ДНР». Проживает в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

В то же время, утром 13 апреля в Телеграм-канале «Из Донецка разгорится пламя «, который ведет Васьковский, появилась публикация, в которой заявляется, в частности, что «всем силовикам города не одолеть восставший город, всем силовикам страны не справиться с восставшей страной».

«Пока российские рабочие бояться организоваться и начать классовую борьбу, в Комсомольске-на-Амуре китайские строители не только организовали очередную забастовку, но и вышли на акцию протеста из-за невыплаты зарплат... Стянутые со всего Хабаровского края силы полиции и Росгвардии оказались в меньшинстве и не стали препятствовать китайским забастовщикам, несмотря на ругательные плакаты в адрес Путина и Сечина... Что еще надо сделать, чтобы наши рабочие начали организованно бороться за свои интересы? Может надо массово принять китайское гражданство?», - заявил Васьковский.

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