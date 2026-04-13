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В Колодищах сразу два лося переходили улицу

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  • 13.04.2026, 18:18
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В Колодищах сразу два лося переходили улицу

Видеофакт.

В Колодищах под Минском сразу два лося переходили улицу и попали на видео, пишет «Колодищи Инфо».

Запись сделана рядом с автобусной остановкой Тяпинского, на автодороге от Озерища в сторону Колодищей-2.

Движение автомобилей по данной дороге достаточно оживленное. Но, лоси как будто осознанно подобрали момент когда все машины проехали, а автор записи приостановился.

Один их комментаторов добавляет:

— 4 апреля в 17 часов по дороге в сторону Минска в этом же месте тоже видел одного лося, перебегающего дорогу.

Водителям следует быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим на дорогах, проходящих через лесные массивы. Неделю назад под Смолевичами Audi Q7 столкнулся с лосем: пассажир погиб, водитель оказался в больнице.

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