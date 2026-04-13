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Toyota показала человекоподобного робота-баскетболиста

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  • 13.04.2026, 18:42
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Toyota показала человекоподобного робота-баскетболиста

С обучением на базе ИИ.

Toyota Motor представила новое поколение робота-баскетболиста CUE7, которое было продемонстрировано впервые за более чем три года. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Робот ростом 219 см оснащен двухколесной платформой для перемещения и манипуляторами с захватами, позволяющими удерживать и точно направлять баскетбольный мяч. Публичный показ состоялся в Токио во время баскетбольного матча, где CUE7 успешно выполнил бросок в корзину.

Ключевым технологическим отличием новой модели стало применение методов обучения с подкреплением: робот осваивал технику бросков и взаимодействие с мячом на основе ИИ-алгоритмов. В предыдущих поколениях использовались преимущественно программные модели с предиктивным управлением.

Инженеры также переработали конструкцию устройства: отказ от четырехколесного привода в пользу двухколесного позволил повысить мобильность, а оптимизация числа сочленений снизила массу примерно на 40% до 74 кг. По заявлению Toyota, CUE7 фактически был спроектирован заново с акцентом на использование современных ИИ-подходов.

Робот оснащен лидаром и набором сенсоров, а также стереоскопической камерой в головной части. Питается робот от батарей, заимствованных из гоночных разработок Toyota.

Проект CUE развивается с 2017 года. Модель CUE3 в 2019 году установила рекорд по количеству подряд заброшенных мячей (2020 попаданий), а CUE6 в 2024 году продемонстрировала рекордную дальность точного броска (24,55 м).

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