Единоросса, более 20 лет сидевшего в Думе и Совфеде, приговорили к 10 годам 10 13.04.2026, 18:52

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Дмитрий Савельев

За заказное убийство.

Тверской районный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего сенатора от Тульской области, единоросса Дмитрия Савельева, который заказал убийство своего делового партнера. Его также лишили государственных наград. В марте присяжные признали Савельева виновным. Следствие установило, что в 2023 году сенатор поручил своему знакомому Юрию Нефедову организовать убийство бизнесмена Сергея Ионова, с которым он вместе управлял «Оптомониторингом» — поставщиком систем наблюдения для газовых и нефтяных предприятий, передает The Moscow Times.

В то время Ионов получил срок за растрату командировочных — дело было инициировано Савельевым после отказа партнера передать долю в компании. По данным следствия, затем сенатор решил убить бывшего компаньона. В качестве исполнителя подобрали сотрудника ФСИН, предложив ему $100 тысяч. Тот рассказал обо всем ФСБ, которая инсценировала убийство, чтобы поймать заказчика с поличным при оплате «услуги». Савельева задержали 2 августа 2024 года прямо на заседании Совета Федерации. Он работал в верхней палате парламента с 2016 года, до этого больше 15 лет избирался в Госдуму, а еще раньше был президентом «Транснефти».

Вину Савельев не признал. Его подельник Юрий Нефедов принял противоположное решение и получил 4 года колонии. До задержания Савельев успел передать своим сыновьям поместье под Лондоном стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд рублей), которое он не декларировал, и бизнес-активы в России с суммарной выручкой около 1 млрд рублей за 2023 год.

На тот момент 23-летний Даниил Савельев стал собственником нижегородского водочного завода «Стандартъ» и половины компании «Аван-Био», которая выпускает препараты для улучшения пищеварения. Еще 50% принадлежат дочери депутата Госдумы Валентины Терешковой Елене. Также Даниилу отошел торговый центр на Алтуфьевском шоссе в Москве и ювелирный завод «Статус Капитал», которым молодой человек владеет вместе с матерью Ольгой.

Двое младших сыновей сенатора, Савва и Денис, получили его нижегородские активы: ресторан «Ока», одноименную сеть сеть фитнес-центров и развлекательный комплекс Capital Club. Кроме этого, в их собственности оказалась компания «Оптомониторинг».

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