В Беларуси пытаются вернуть в строй редчайший самолет

В Беларуси пытаются вернуть в строй редчайший самолет33
- 13.04.2026, 19:11
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Такие используют всего несколько авиакомпаний в мире.
Телеграм-канал «ОтВинта | Авиация Беларуси» сообщил: по информации источников из авиационной сферы, в аэропорту Витебска начались работы с самолетом Ил-62М, который ранее находился на хранении. Такие используют всего несколько авиакомпаний в мире, пишет Blizko.by.
Этот борт (регистрационный номер EW-564TR) впервые поднялся в небо в 1993 году незадолго до завершения производства Ил-62. Необычная для Беларуси ливрея объясняется его прошлым оператором — правительством Гамбии (имел бортовой номер C5-RTG). В августе 2021 года борт был перегнан через Джербу (Тунис) в Витебский аэропорт, где затем стал на хранение.
Регистрационный номер EW-564TR свидетельствует, что самолет числится во флоте белорусской грузовой авиакомпании Rada Airlines. Она была образована в 2015 году.
По имеющимся данным, речь идет именно о восстановлении борта. Самолет планируется использовать самой авиакомпанией, а не кому-то передавать.
Ил-62 — чрезвычайно редкий тип самолета в современной эксплуатации: в мире осталось всего несколько бортов, которые еще летают.
Сегодня такие самолеты можно встретить буквально у единичных операторов:
Air Koryo (КНДР);
государственные структуры России;
Rada Airlines (Беларусь).