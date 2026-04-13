Мадьяр заявил о желании пересмотреть контракты по АЭС «Пакш-2» 7 13.04.2026, 19:22

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По его словам, стоимость строительства новых блоков по проекту Росатома сильно завышена.

Глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о желании обсудить с диктатором России Владимиром Путиным улучшение условий соглашений по энергетике. По его словам, стоимость строительства новых блоков АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома сильно завышена.

«Могу сказать вам, что мы рассмотрим каждый контракт, при необходимости пересмотрим его, а при необходимости и расторгнем»,— заявил Мадьяр в ходе пресс-конференции по итогам выборов.

Политик отметил, что Венгрия находится в уязвимом положении из-за зависимости от поставок энергоносителей из России. Он добавил, что мог бы попросить Владимира Путина улучшить финансовые условия действующих контрактов.

Вчера в Венгрии прошли выборы в парламент. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,93% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набрала 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте.

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