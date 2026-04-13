Страны НАТО отказались присоединиться к блокаде Ормузского пролива Трампом 5 13.04.2026, 19:52

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Блокада официально началась сегодня.

Ряд европейских стран готовы участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, но они отказываются присоединиться к блокаде, которую Дональд Трамп объявил в ответ на срыв переговоров с Ираном. Блокада официально началась в понедельник, в ней, как сказал The Wall Street Journal высокопоставленный американский чиновник, задействовано более 15 военных кораблей США. Накануне, в воскресенье, Трамп написал: «В этой блокаде примут участие и другие страны».

Однако союзники по НАТО, в том числе Великобритания и Франция, заявили, что не будут втягиваться в конфликт, участвуя в блокаде, отмечает Reuters. Вместо этого они работают над инициативой по разблокировке Ормузского пролива, и на этой неделе проведут новую конференцию с участием «коалиции желающих» присоединиться к ней стран. «Мы не поддерживаем блокаду, — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью «Би-би-си». – Мое решение совершенно однозначно: каким бы ни было давление — а оно было весьма значительным — мы не позволим втянуть себя в эту войну».

Трамп ранее публично ругал Стармера за нежелание помочь в войне против Ирана и за ограниченное разрешение использовать британские авиабазы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на прошлой неделе после встречи с Трампом сообщил европейским странам, что тот хочет в ближайшем будущем получить конкретные обязательства по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Но они готовы оказать помощь только после прекращения боевых действий.

Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили в понедельник, что проведут уже вторую конференцию с участием более 30 стран. «Эта сугубо оборонительная миссия, не связанная с воюющими сторонами, будет развернута, как только позволит ситуация, — написал Макрон. – Мы должны приложить все усилия, чтобы с помощью дипломатии быстро достичь прочного и долгосрочного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке».

Инициатива направлена на установление правил безопасного прохода судов и координацию действий сопровождающих их военных кораблей, заявил Стармер в парламенте.

«Позвольте мне выразиться совершенно четко: речь идет о защите судоходства и поддержке свободы судоходства после окончания конфликта. Наша общая цель здесь — скоординированный, независимый, международный план», - сказал Стармер.

Иран накопил на танкерах в море за пределами Ормузского пролива 160 млн баррелей, отмечает WSJ. У этой нефти фактически один покупатель – независимые китайские НПЗ, которым Пекин выдает импортные квоты. Теоретически они могут покупать нефть с танкеров, которым не мешает блокада Трампа, до середины июня, если исходить из объемов в 1,8 млн баррелей в сутки.

В марте Иран отправлял на экспорт 1,86 млн, а в феврале – 2,15 млн баррелей в сутки, по данным Vortexa. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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