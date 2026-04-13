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Мадьяр заявил о необходимости перехода Венгрии на евро

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  • 13.04.2026, 20:01
  • 5,180
Мадьяр заявил о необходимости перехода Венгрии на евро

Новый лидер Венгрии назвал этот шаг отвечающим интересам страны.

Глава оппозиционной партии «Тиса», получившей конституционное большинство по итогам выборов в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что страна в конечном итоге должна перейти на евро. Об этом пишет Bloomberg.

Выступая перед журналистами в Будапеште, Мадьяр сообщил, что возможный график вступления в еврозону будет определен его правительством после анализа экономической ситуации. Новый лидер Венгрии назвал этот шаг отвечающим интересам страны.

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