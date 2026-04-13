Фермер без фермы 9 13.04.2026, 20:13

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Интернет-пользователи разоблачили «создателя ягодной империи», которого продвигали госСМИ.

Назар Мельников представляется владельцем ягодной фермы и «лицом белорусского сельского хозяйства». Однако после его большого интервью одному из госканалов пользователи Threads выяснили, что у агробизнесмена никогда не было фермы. И этот факт оказался не единственной нестыковкой в его биографии, пишет «Зеркало».

О ком речь?

Историю Назара Мельникова многочисленные госСМИ рассказывают, не жалея эпитетов: агробизнесмен, владелец фермы, «инфлюенсер белорусского АПК», который создал «ягодную империю». Сам он называет себя управляющим плантациями, самым известным фермером Беларуси и лицом белорусского сельского хозяйства.

В интервью на ОНТ мужчина утверждает, что слово «колхозник» больше не является уничижительным «во многом, наверное, благодаря моей деятельности в том числе».

Сейчас у мужчины 149 тысяч подписчиков в Instagram и 20 тысяч в TikTok. Он активно снимает видео про телят и ягнят, делится миллионными охватами своих блогов, публикует рекламу и выступает экспертом по сельскому хозяйству на госТВ.

«Уже похоронил меня, по всей видимости»

Вирусной история Назара стала после поста в Threads его бывшей жены Анны. Она сделала скриншот описания сюжета про фермера и подчеркнула фразу «в одиночку воспитывает сына». На опубликованном в августе 2025 года видео госканала «Беларусь 2» он действительно об этом говорил.

— Я в разводе, но с ребенком. Сыну пять лет. И так случилось, что мы живем с ним вместе. То есть я с сыном, — говорит Мельников. — Это было наше общее решение с бывшей уже супругой, потому что это пацан, мальчик, и ему все-таки важно видеть и наблюдать за становлением с мужской стороны, а не только слушать маму.

По словам бывшей супруги, эти слова не соответствуют действительности.

— К сожалению, волей жизненного случая и ветра в своей юной голове я стала когда-то давно женой этого персонажа. У нас имеется общий сын шести лет. И вот что я вижу в сети. Уже похоронил меня, по всей видимости, — написала она.

Дальше Анна уточнила, что раньше по договоренности сын жил по несколько дней с отцом и матерью. Теперь же мальчик живет только с мамой. Также она опубликовала фотографию ребенка, у которого на животе зеленкой написано женское имя. По ее словам, это отец мальчика начертил «имя своей нынешней сожительницы и сердечки».

Фермер без фермы

В интервью госагентству БелТА говорится, что Назар с братом Артемием «создал» сельхозпредприятие в Червенском районе — ООО «Агро-Лукомль».

Как узнало «Зеркало», официально Назар никогда не был владельцем этого комплекса. А вот Артемий действительно входит в число собственников. Правда, хозяйство принадлежит ему не полностью, а на 46%.

Еще 50% — у россиянина по имени Святослав Капустин. Так же зовут омского предпринимателя и мецената, который активно поддерживает различные инициативы. Оставшиеся 4% принадлежат белорусу по имени Кирилл Шимко. Вероятно, это спортсмен, известный рекордами вроде перемещения башенного крана или БЕЛАЗа.

Уволенный директор

В комплексе «Агро-Лукомль» Назар работал директором и занимал эту должность около полутора лет: с марта 2024 до октября 2025 года. После на этом посту его сменил брат Артемий.

— У него нет и никогда не было фермерства, он непродолжительное время был наемным сотрудником — директором в агрокомпании моего супруга, был уволен и далее продолжал и продолжает делать вид, что причастен к фермерскому делу, — писала в комментариях к сюжету ОНТ жена Артемия Татьяна (правда, позднее удалила свою реплику).

Причину увольнения она описала очень обтекаемо: «Ценности у компании традиционные, а у него современные».

Позднее сам мужчина ответил на это разоблачение. Он подтвердил, что больше не работает в «Агро-Лукомле», и сопроводил публикацию списком своих достижений (среди них, например, такое: «вылечены от алкогольной зависимости более 15 сотрудников за счет предприятия»). Причину увольнения он тоже назвал не конкретно.

— Поставив на колеса предприятия, меня посчитали пятым ненужным колесом. Забыв, что пятое колесо — это руль, — написал он.

В последних публикациях Мельников представляется советником по развитию уже другого предприятия — ОАО «Нурово» в Верхнедвинском районе. Это хозяйство на 35% принадлежит государству, остальные доли распределены между 124 акционерами, большинство которых — физические лица.

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