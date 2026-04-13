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Большие выходные ждут белорусов в апреле

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  • 13.04.2026, 20:33
  • 6,194
Большие выходные ждут белорусов в апреле

Но с двумя нюансами.

Большие выходные ждут белорусов в апреле, но с двумя нюансами. Подробности сообщает Министерство труда и социальной защиты.

В 2026 году православные белорусы будут отмечать Радуницу во вторник, 21 апреля. В связи с этим окажется сразу несколько выходных: с 18 по 21 апреля. Но есть два нюанса. Так, понедельник, 20 апреля, белорусы будут отрабатывать в субботу, 25 апреля. А на 18 апреля правительство объявило республиканский субботник.

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