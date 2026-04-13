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Белорусский вратарь Лапоухов отдал пас головой в результативной атаке против лидера чемпионата Болгарии

  • 13.04.2026, 20:48
  • 2,198
Белорусский вратарь Лапоухов отдал пас головой в результативной атаке против лидера чемпионата Болгарии

Голкипер софийского ЦСКА помог своей команде сравнять счет на последних секундах матча с «Левски».

«Армейцы» в 30-м туре чемпионата Болгарии ушли от поражения на последних минутах встречи против «Левски».

Домашняя встреча завершилась со счетом 1:1. Клуб белорусских футболистов сравнял счет на 90+4 минуте.

Вратарь Федор Лапоухов и Макс Эбонг провели на поле всю встречу, причем голкипер принял активное участие в голевом действии своей команды.

«ЦСКА София» с 56 баллами идет на третьем месте в турнирной таблице.

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