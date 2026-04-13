В Беларуси обновили цены на драгоценные металлы 13.04.2026, 21:12

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Некоторые позиции подешевели.

Министерство финансов определило новые цены на драгоценные металлы, которые скупают у населения.

Расценки приводит Национальный правовой интернет-портал со ссылкой на постановление ведомства от 2 апреля 2026 г. № 16.

Речь о прайсе на драгметаллы, что сдаются физлицами в изделиях и ломе. На мерные слитки и монеты документ не распространяется.

Как следует из документа, скупочная цена за 1 г золота в изделиях и ломе в зависимости от пробы составит:

375 пробы – 152,53 руб. (ранее 147,5)

500 – 203,37 (ранее 196,66)

583, 585 – 237,94 (ранее 230,09)

750 – 305,06 (ранее 294,99)

900 – 366,07 (ранее 353,99)

916 – 372,57 (ранее 360,28)

950 – 386,4 (ранее 373,65)

958 – 389,66 (ранее 376,8).

За 1 г платины 950 пробы можно будет выручить 163,44 рубля. В этом случае цена снизилась сразу на 27,89, предыдущая составляла 191,33.

Скупочные тарифы за 1 г серебра будут следующими:

750 – 4,76 руб. (ранее 5,43)

800 – 5,07 (ранее 5,79)

875 – 5,55 (ранее 6,34)

916 – 5,81 (ранее 6,63)

925 – 5,86 (ранее 6,7)

960 – 6,09 (ранее 6,95).

Напомним, что в прошлый раз цены менялись случилось в январе 2026 года.

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