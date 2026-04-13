В Беларуси обновили цены на драгоценные металлы
- 13.04.2026, 21:12
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Некоторые позиции подешевели.
Министерство финансов определило новые цены на драгоценные металлы, которые скупают у населения.
Расценки приводит Национальный правовой интернет-портал со ссылкой на постановление ведомства от 2 апреля 2026 г. № 16.
Речь о прайсе на драгметаллы, что сдаются физлицами в изделиях и ломе. На мерные слитки и монеты документ не распространяется.
Как следует из документа, скупочная цена за 1 г золота в изделиях и ломе в зависимости от пробы составит:
375 пробы – 152,53 руб. (ранее 147,5)
500 – 203,37 (ранее 196,66)
583, 585 – 237,94 (ранее 230,09)
750 – 305,06 (ранее 294,99)
900 – 366,07 (ранее 353,99)
916 – 372,57 (ранее 360,28)
950 – 386,4 (ранее 373,65)
958 – 389,66 (ранее 376,8).
За 1 г платины 950 пробы можно будет выручить 163,44 рубля. В этом случае цена снизилась сразу на 27,89, предыдущая составляла 191,33.
Скупочные тарифы за 1 г серебра будут следующими:
750 – 4,76 руб. (ранее 5,43)
800 – 5,07 (ранее 5,79)
875 – 5,55 (ранее 6,34)
916 – 5,81 (ранее 6,63)
925 – 5,86 (ранее 6,7)
960 – 6,09 (ранее 6,95).
Напомним, что в прошлый раз цены менялись случилось в январе 2026 года.