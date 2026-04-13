Во многих столицах Европы вчера откупоривали бутылку игристого 4 Ольга Айвазовская

13.04.2026, 21:34

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Фото: Reuters

За победу здравого смысла.

Венгрия победила. Эта история еще раз доказывает, что построение избирательной кампании исключительно и только на поиске и обвинениях внешних врагов является исчерпанным во времени. Виктор Орбан постоянно искал внешних врагов и скатился к открытому с прямыми доказательствами сотрудничеству с российскими властями и спецслужбами. Это не могло продолжаться вечно, любой избиратель относительно безопасной страны мира хочет видеть отчет своего правительства о достижениях и видеть перспективы, а не искать виновных и настолько их персонифицировать в должностных лицах Киева и Брюсселя, как в этот раз. Глупая сила пропаганды в российском стиле проигрывает всегда, потому что у них есть другое чтение самих обществ, которые не готовы отдавать право собственного участия в политической жизни своей страны спецслужбам враждебных по сути и духу стран. Российское общество сделало это давно, а венгерское не приняло такой порядок действий и не могло этого сделать. Чем жестче манипуляция, тем больше должно быть сопротивление в открытом обществе, какие бы надстройки в нем ни формировались лидерами с авторитарными наклонностями. Это урок, и он не был выучен россиянами относительно Украины, как и ими же относительно Венгрии. Сотрудничество с Кремлем должно быть токсичной красной линией в других государствах Европы, пока в Москве не изменится режим, когда бы это ни произошло. Время здесь не является определяющим перед содержанием.

Убеждена, что во многих столицах Европы вчера откупоривали бутылку игристого за победу здравого смысла. Россияне пусть идут домой, где бы они ни запускали свои конечности и как бы им ни странно было из-за результата. Реальное, а не мысленное российское вмешательство не работает, если народ имеет достоинство, но и если эти факты открывать. Не менее приятно, что США в стиле своей администрации сегодня тоже не достигли политической цели, имевшей открытую форму вмешательства из-за прямых призывов поддержки правительства Орбана.

Будет ли нам от этого легче? Ну уж не труднее, если на смену прокремлевской внешней политике Будапешта придет проевропейская и провенгерская. Большего пока нам и не нужно.

Ольга Айвазовская, Facebook

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