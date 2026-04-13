Блогер показал «самую секретную» столовую в Минске 6 13.04.2026, 21:48

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Иллюстрационное фото

Где она находится?

В Минске обнаружена очередная необычная столовая.

Она находится в самом центре, на проспекте Независимости, 10. Однако, как оказалось, не все про нее знают.

Журналисты Tochka.by изучили ассортимент и цены.

#обзорстоловой #обед #белпочта #министерствосвязи ♬ оригинальный звук - shatunov_ys @obed_v_minske 🍽 Секретная столовая в центре Минска в здании Главпочтампа от РУП «Белпочта». Обеденное меню 4 из 5 Сегодня на обед отправился в самую секретную столовую, которая находится в самом центре г. Минска! Здание Главпочтампа- входить надо через левый боковой вход на улице Володарского, где на двери находится табличка «Министерство связи и информатизации». Вывесок- нет! Просто заходим в здание и поворачиваем направо. Сюда попасть может любой желающий. Небольшой обеденный зал. В час-пик достаточно много людей. Разнообразный выбор блюд. Берем полный комплекс и идем дегустировать. Было вкусно! Особенно понравилась паста с грибами и ветчиной! Накормили!) А вы здесь были? Как вам цены? 🧾Взял на обед: - Суп перловый с грибами- 2,03 руб; - Паста с грибами и ветчиной- 4,88 руб. - Шницель из свинины - 3,22 руб; - Салат «Капель» (пекинск.к-та, огурец, редис, яйцо)- 1,79 руб; - Яйцо п/м (яйцо, майонез)- 1,20 руб. - Хлеб «Комаровка» 2 шт.- 0,32 руб; - Кисель из киви- 0,90 руб. 💰Итог: 14,34 руб. 📈Критерии оценки: 🍴Столовые приборы и посуда- хорошее состояние и качество. 🛎️Обслуживание- вежливый и очень приятный персонал. 🫟Интерьер- было бы неплохо обновить. 🧑🏻🤝🧑🏼Очередь в час-пик – умеренная. 10- 15 минут 🧼Средство для обработки рук- есть 🚾Уборная- есть. 🅿️Парковка- есть, но небольшая. 📍Находятся- г. Минск, пр-т Независимости, 10А. ⏰Работают: Пн- Пт- 11:00 до 15:00. Сб, Вскр- выходной. 👮Вход- свободный. 💵Средний счет в данной локации- 10- 15 рублей на обеденное меню. Рейтинг Яндекс- 4,5. 🌟 Мой рейтинг- ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ 🤝 По вопросам сотрудничества пишите в личные сообщения. #столоваябелпочта

Тиктокерский обзорщик Obed_v_minske рассказал о самой «секретной столовой», которая находится в здании Главпочтампа от «Белпочты».

По его мнению, здесь обеденное меню на «4 из 5».

Блогер рассказал, что в здание Главпочтампа надо заходить через левый боковой вход на улице Володарского, где на двери находится табличка «Министерство связи и информатизации».

«Вывесок – нет! Просто заходим в здание и поворачиваем направо. Сюда попасть может любой желающий», – пишет он.

Также блогер отвечает, что в час пик там довольно много людей.

Итак, какие блюда сколько стоят? К примеру, суп перловый – 2,03, паста с грибами и ветчиной – 4,88.

А вот шницель из свинины обойдется всего в 3,22, овощной салат – в 1,79. За два кусочка хлеба надо заплатить 0,32, а за яйцо под майонезом – 1,2.

На десерт голодный тиктокер, наверное, взял кисель из киви за 0,9.

Всего за обед он отдал 14,34.

В целом если брать позиции подешевле, то можно уложиться и до 10 руб.

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