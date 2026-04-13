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Произошла очень крутая история

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  • Михаил Саакашвили
  • 13.04.2026, 21:51
  • 10,310
Произошла очень крутая история
Михаил Саакашвили

Россия проиграла уже четвертый раз подряд.

Произошла очень крутая история. Вчера, когда мы и Украина отмечали Пасху как победу добра над злом, «представился» отец Иванишвили и «Грузинской мечты» в лице Виктора Орбана.

Иванишвили научился всем своим грязным методам именно у Орбана. Плакаты ненависти, лозунги типа «Мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина», разгул коррупции, антиевропейская риторика, консультанты по черному пиару из Израиля, запугивание войной. Вчера все это не помогло – и он потерпел поражение в Венгрии.

«Боже, Боже! Дай мне услышать этот сладкий голос в моей Родине!»

Этот голос уже слышен, и мы должны быть готовы его услышать. Несмотря на многое похожее, есть ключевое отличие – в Венгрии в день выборов не происходит фальсификаций и там нет политических заключенных.

Орбан, несмотря ни на что, всегда был и остается политиком. У нас же имеем дело с классическим преступником, но финал у них будет одинаковым. Выражаю соболезнования их общему патрону Путину и поздравляю венгров, украинцев и грузин с этой исторической победой.

Россия проиграла уже четвертый раз подряд – в Румынии, Молдове, на муниципальных выборах во Франции и теперь в Венгрии. Везде, где проходят выборы, люди отказываются от рабства.

Михаил Саакашвили, Facebook

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