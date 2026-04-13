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В Беларусь прибудет инспекция МАГАТЭ

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  • 13.04.2026, 22:09
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В Беларусь прибудет инспекция МАГАТЭ

Что будет проверять.

На этой неделе в Беларусь приезжают инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как пояснили в Госатомнадзоре (Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС), визит плановый и проходит в рамках Соглашения о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Но главный объект их внимания – вовсе не БелАЭС.

Как выяснилось, инспекторы направятся в государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований Сосны» под Минском.

Там им предстоит провести физическую инвентаризацию ядерного материала и проверить отчетную документацию. Проверка назначена на среду, 15 апреля.

Подобные проверки МАГАТЭ проводит в рамках соглашения с Беларусью, которое действует с 1995 года. Гарантии агентства – ключевая часть международной системы безопасности.

Инспекции позволяют убедиться, что ядерные установки используются исключительно в мирных целях, а ядерный материал, который теоретически мог бы пойти на создание оружия, остается под контролем.

Инспекторы проверяют учет, сохранность и отсутствие несанкционированного использования. Это рутинная, но важная процедура, подтверждающая прозрачность ядерной программы страны.

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