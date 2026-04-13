Трамп рассказал, на кого «переключится» после Ирана 13 13.04.2026, 22:15

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Фото: Getty Images

Американский лидер сделал ряд громких заявлений.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуться к вопросу Кубы после завершения действий, связанных с Ираном.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой трансляцию Sky News.

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 13 апреля обозначил возможные шаги по Кубе.

По его словам, этот вопрос не закрыт и остается в повестке, однако его рассмотрение отложено до завершения текущих действий, связанных с Ираном.

Журналисты напомнили Трампу о его предыдущих заявлениях, касающихся потенциального введения пошлин против стран, которые поставляют топливо на Кубу, а также об изменении риторики Вашингтона.

Глава Белого дома отметил, что ситуация требует отдельного анализа и решений.

«С Кубой мы еще посмотрим. Куба — это отдельная история. Этой страной долго управляли ужасно. Там плохая система. Как вы знаете, она была очень репрессивна», — сказал он.

Трамп также указал на фактор американцев кубинского происхождения, проживающих в США, отметив, что многие из них поддерживали его политику.

Он заявил, что ситуация на Кубе остается сложной и сопровождалась серьезными нарушениями.

«С ними обращались очень плохо; во многих случаях членов их семей убивали, их избивали и грабили — на Кубе происходили ужасные вещи», — заявил он.

Президент США назвал Кубу «несостоявшимся государством» и допустил возможность возвращения к этому направлению внешней политики в дальнейшем.

По его словам, конкретные решения могут быть приняты после завершения текущего этапа.

«Возможно, мы займемся Кубой после того, как закончим здесь (в Иране — ред.)», — подытожил Трамп.

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