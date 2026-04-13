Минчанка создала необычную сумку, которую уже не купить 2 13.04.2026, 22:22

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Иллюстрационное фото

Арт-объект за 430 рублей.

Галина запостила в Threads фото хенд-мейд сумки. Фишка — в дизайне, вдохновленном пакетами сети фастфуда. В комментариях задумку оценили, а сама девушка уже нацелена сотворить целую коллекцию.

Журналисту Onlíner Галя рассказала, что увлеклась созданием изделий из натуральной кожи совсем недавно. Сразу же пришла мысль сделать что-нибудь креативное. Девушка подчеркивает: речь не только об аксессуаре, а о полноценном арт-объекте. Идею в какой-то степени автор увидела прямо за окном — недалеко расположен один из ресторанов Mak.by.

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Сумка из поста, объяснила Галя, — это пробный вариант. На его создание у девушки ушло около двух недель.

— Сумочку на заказ сделаю из качественной кожи с хорошей фурнитурой — выглядеть она будет немножечко по-другому. Но сегодня ее уже выкупили — покупатель нашелся после публикации поста. Заранее предупредила, что это макет, — вместе мы оговорили сроки.

Кстати, в посте Галя отметила аккаунт Mak.by. По словам девушки, так она хотела показать, что не хочет наживаться на бренде. Cнова-таки речь о желании создать именно арт-объект. К слову, в комментариях многие оценили идею:

«Какова красотаааа!»

«Вау! Выглядит очень круто!»

«Ой какая прикольная! С удовольствием бы купила!»

«Отличный пакет! Ты молодец!!!»

В планах у Гали создать сет из четырех сумок — все с отсылками к известным брендам. Принципиально каждая «выйдет» в единственном экземпляре и по одинаковому прайсу — 430 рублей.

— Если честно, ожидала такого внимания: тема хайповая. Плюс, у нас развивается тема с уникальными, кастомными вещами. Думала, что ажиотаж будет, но что захотят купить так много людей — это неожиданно и радостно.

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