Продолжение следует 3 Виталий Чепионга

13.04.2026, 22:52

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Беззубая империя теряет свои жизненно важные «орбаны».

Что там дедушка Путин? Звонил Орбану? Поздравлял с победой?

В 2004 году Путин первым поздравил Януковича с победой и думал, что поймал бога за бороду.

А не поймал. Украина – не Россия, как говорится.

Майдан, третий тур, уже 2005 год. Пресс-конференция на Подоле. Мы все – такие оранжевые. Ющенко – «Так!». Уже все ясно, мы победили!

Спрашивает Юля: «Что говорить?»

Говорите, говорю, что уже восемь часов вечера, а Путин еще ни разу не поздравил Януковича.

Юля выходит на пресс-пойнт, 500 кинокамер из всех стран мира. Говорит: «Уже восемь часов вечера, а Путин еще ни разу не поздравил Януковича».

Через пять минут против Юли возбудили какое-то новое уголовное дело на России.

– Ты гляди, какое чмо, обидчивое! – говорю.

Мы потом ту победу про…бали общими усилиями, но это не суть. История идет так, как она сама себе придумала.

Выборы в Венгрии – важная штука. Несмотря на все нюансы, это хороший знак. Петер Мадяр даже не подозревает и не отдает себе отчета, сколько в его победе Украины.

А беззубая империя теряет свои жизненно важные «орбаны». Сирия, Иран, Армения, Азербайджан, Венгрия. От империи отваливаются куски кожи, как у безнадежного сифилитика на последней стадии... Империя распадается. Империи х...ево. Империя скоро умрет. Продолжение следует...

Мы одолеем империю. Мы! Украина!

Трудно, тяжело.

«Я – син народу, що вгору йде». Все вгору и вгору... Устали. Крутая гора...

Как-то немного обидно, что она прямо на нас выпала. Мы бы хотели не воевать и донатить, а лежать под грушей и ездить в Турцию на «все включено». Мы бы хотели провожать детей в какой-нибудь далекий крутой университет, а не на войну. Нам бы пристало покупать сыновьям новые кроссовки, а не броники. Но что ж ты сделаешь. Никто нас не спрашивал.

Это последняя война. Это к бою человечество со зверством встает.

Виталий Чепионга, Facebook

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