Бельгия и Испания выделят по 1 млрд евро на военную помощь Украине
- 13.04.2026, 22:55
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Киев получит ПВО, дроны и самолеты F-16.
Власти Бельгии и Испании предоставят Украине в 2026 году по 1 млрд евро помощи — деньги будут направлены на ПВО, дроны, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды для фронта.
Об этом 13 апреля сообщил министр обороны Михаил Федоров по результатам переговоров с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес, которые прошли накануне нового заседания в формате Рамштайн.
«Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов. В этом году Испания также выделяет 1 млрд евро на поддержку Украины. Во время встречи уделили внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями», — написал он.
Кроме того, со своей стороны, как заявил Федоров, Украина предложила возможность тестировать испанские дроны и в боевых условиях.
«Поблагодарил Бельгию и Испанию за последовательную поддержку. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с партнерами Украина продолжает сдерживать продвижение врага на земле и деоккупировать территории, защищать небо и повышать эффективность перехвата ракет и дронов, а также усиливать удары по экономике России», — резюмировал министр обороны Украины.
Советник из западной страны, который работает вместе с украинскими Воздушными силами, сообщил в интервью NRK, опубликованном 8 апреля, что шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала Украине, до сих пор не передали.
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подтвердил, что самолеты действительно еще находятся на ремонте в Бельгии. Он также отметил, что лучшие истребители F-16, которые Норвегия имела на вооружении, продали Румынии.
«32 самолета, которые были в лучшем состоянии, а также оборудование для мастерских и запасные части впоследствии продали Румынии, чтобы поддержать союзную страну в укреплении НАТО в Южной Европе», — отметил Сандвик.