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Двое украинских штурмовиков взяли в плен восьмерых оккупантов, «выкурив» их из блиндажа

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  • 13.04.2026, 23:48
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Двое украинских штурмовиков взяли в плен восьмерых оккупантов, «выкурив» их из блиндажа

Видео.

В сети появились кадры зачистки блиндажа противника штурмовиками 1-го отдельного штурмового полка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытался проникнуть в зону ответственности Сил обороны, однако бойцы обнаружили рашистов и «выкурили» их из укрытия гранатами и стрелковым огнем.

Как следствие, двое украинских штурмовиков взяли в плен восьмерых захватчиков, которые теперь пополнят обменный фонд.

Также в подписи к видео украинские защитники добавляют:

«Это реальный пример четкого взаимодействия разведки, командиров и стального характера бойцов 1-го штурмового батальона 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла. Они хотели зайти незамеченными — вместо этого пополнили обменный фонд».

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