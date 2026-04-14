закрыть
20 июля 2026, понедельник, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ сообщил о минимум 15 кораблях, заблокировавших Ормузский пролив

2
  • 14.04.2026, 2:01
  • 6,002
WSJ сообщил о минимум 15 кораблях, заблокировавших Ормузский пролив

В группу входят авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами, десантный корабль и другие корабли.

Минимум 15 американских военных кораблей задействованы для поддержки операции по блокаде Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

В группу входят авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами, десантный корабль и другие военные корабли в регионе. Эти корабли могут запускать вертолеты для высадки десанта на борт танкеров.

По меньшей мере 15–20 судов, в основном китайских, пакистанских, российских и иранских, недавно прошли через Ормузский пролив, используя контролируемый коридор с разрешения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после уплаты пошлин. А президент США Дональд Трамп опубликовал на TruthSocial сообщение, что вчера через Ормузский пролив прошло 34 судна.

В сообщении для моряков от UK Maritime Trade Operations, входящей в Королевский военно-морской флот Великобритании, говорится, что ограничения распространяются на всю иранскую береговую линию, включая порты и энергетическую инфраструктуру. Транзитный проход через Ормузский пролив, а также из неиранских пунктов назначения не затруднен, однако суда могут столкнуться с военным присутствием или досмотром. Нейтральным судам, находящимся в настоящее время в иранских портах, предоставлен льготный период для выхода из зоны.

Би-би-си со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» 11 апреля бросил якорь в Оманском заливе, в 200 км к югу от побережья Ирана. Вблизи авианосца также видны два корабля, которые по размеру и форме соответствуют эсминцам с управляемыми ракетами ВМС США.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин