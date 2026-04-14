В Австралии женщина возглавила армию 14 14.04.2026, 6:08

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Сьюзен Койл

Впервые в истории.

В Австралии впервые в истории страны назначили женщину на должность командующего сухопутными войсками. Об этом 13 апреля сообщил премьер-министр Энтони Албаниз, которого процитировало Reuters.

Новой командующей армией с июля станет генерал-лейтенант Сьюзен Койл, которая сейчас возглавляет объединенные возможности. Она сменит на должности генерал-лейтенанта Саймона Стюарта.

В правительстве Австралии пояснили, что Койл станет первой женщиной за 125-летнюю историю армии, которая возглавит этот род войск. Министр обороны Ричард Марлз назвал событие «глубоко историческим моментом».

Назначение состоялось в рамках масштабных изменений в руководстве вооруженных сил страны и на фоне усилий австралийских сил обороны увеличить долю женщин в армии. Сейчас они составляют примерно 21% личного состава и 18,5% руководящих должностей, а к 2030 году планируется повысить этот показатель до 25%.

В то же время армия сталкивается с обвинениями в систематических случаях сексуальных домогательств, насилия и дискриминации, из-за чего против сил обороны был подан коллективный иск.

Кроме этого, правительство также провело другие кадровые изменения в руководстве армии и флота.

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