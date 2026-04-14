США и Иран готовят новый раунд переговоров 4 14.04.2026, 7:37

2,894

Названа возможная дата.

США и Иран активно обсуждают проведение нового раунда переговоров по завершению войны.

Об этом сообщает Associated Press.

Дата и место

По данным AP, встреча может состояться уже в четверг, 16 апреля. Место проведения пока окончательно не определено: рассматриваются два варианта - столица Пакистана Исламабад или Женева.

Журналист The Atlantic Араш Азизи, ссылаясь на источник в Тегеране, также отметил, что переговоры, скорее всего, пройдут в Исламабаде.

Уровень переговоров

По информации СМИ, во встрече, вероятно, не будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию во время первого раунда. Ожидается, что уровень представительства будет ниже.

Предыдущий раунд и ключевые требования

Первые прямые переговоры между США и Ираном состоялись 10-12 апреля в Исламабаде. Они длились около 21 часа, но завершились без достижения соглашения.

США настаивали на полном отказе Ирана от ядерной программы, в частности на 20-летнем моратории на обогащение урана. Иран отверг это предложение, предложив значительно более короткий срок - менее 10 лет. Именно это разногласие стало главным препятствием на пути к договоренностям.

Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном, который состоялся в Исламабаде 10-12 апреля, завершился безрезультатно из-за отказа Тегерана согласиться на ключевое требование Вашингтона - 20-летний мораторий на обогащение урана. Иранская сторона настаивала на значительно более коротком сроке.

После провала диалога президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива, направив в регион 15 военных кораблей. В ответ на это

Тегеран потребовал выплаты компенсаций от пяти арабских стран, обвинив их в пособничестве агрессии, и пригрозил резким ростом мировых цен на бензин. Спикер парламента Ирана заявил, что вскоре все «с ностальгией будут вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com