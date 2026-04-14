В России на своих военных испытывают боевые снаряды и неизвестные химикаты

В России на своих военных испытывают боевые снаряды и неизвестные химикаты9
- 14.04.2026, 7:51
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Стало известно, кто и как проводит опыты.
Российский Научно-исследовательский институт военной медицины Минобороны проводит испытания боевых припасов и фармакологических средств на военнослужащих-добровольцах
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Кто и как проводит опыты
Институт является единственным учреждением Минобороны РФ, которое с 2015 года имеет право проводить исследования на людях. Об этом в своей статье 2019 года рассказывал директор института Сергей Чепур.
По его словам, тестируемые медицинские препараты могут влиять на «высшую нервную деятельность», поэтому опытов на животных недостаточно - привлекают «здоровых добровольцев-военнослужащих».
Что испытывают
Программа испытаний включает:
новые образцы вооружения, техники и экипировки;
оценку поражающего действия новых боеприпасов;
средства фармакологической поддержки и коррекции состояния военных (в частности препараты для повышения работоспособности);
средства защиты от экстремальных и поражающих факторов.
Испытания артиллерийских снарядов
В апреле 2023 года на конференции в Петербурге Чепур рассказал, что на добровольцах тестировали артиллерийские снаряды, чтобы определить тип и мощность, необходимые для «уничтожения или выведения из строя живой силы противника».
На полигоне имитировали фортификационные сооружения РФ и НАТО. У испытуемых прямо на полигоне исследовали состояние сердечно-сосудистой системы, брали пробы и определяли зависимость нарушений организма от расстояния до взрыва из пушек калибра 122 мм и 300 мм.
Последствия для здоровья
Во время испытаний у добровольцев возникали критические проблемы с давлением, изменения сосудистой и нервной систем, угнетение сенсорных и логических функций.
В материалах конференции отмечается, что это позволит «применять боеприпасы для подавления живой силы противника с гарантированным причинением вреда не ниже среднего уровня тяжести».