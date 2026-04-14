В России на своих военных испытывают боевые снаряды и неизвестные химикаты 9 14.04.2026, 7:51

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Стало известно, кто и как проводит опыты.

Российский Научно-исследовательский институт военной медицины Минобороны проводит испытания боевых припасов и фармакологических средств на военнослужащих-добровольцах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Кто и как проводит опыты

Институт является единственным учреждением Минобороны РФ, которое с 2015 года имеет право проводить исследования на людях. Об этом в своей статье 2019 года рассказывал директор института Сергей Чепур.

По его словам, тестируемые медицинские препараты могут влиять на «высшую нервную деятельность», поэтому опытов на животных недостаточно - привлекают «здоровых добровольцев-военнослужащих».

Что испытывают

Программа испытаний включает:

новые образцы вооружения, техники и экипировки;

оценку поражающего действия новых боеприпасов;

средства фармакологической поддержки и коррекции состояния военных (в частности препараты для повышения работоспособности);

средства защиты от экстремальных и поражающих факторов.

Испытания артиллерийских снарядов

В апреле 2023 года на конференции в Петербурге Чепур рассказал, что на добровольцах тестировали артиллерийские снаряды, чтобы определить тип и мощность, необходимые для «уничтожения или выведения из строя живой силы противника».

На полигоне имитировали фортификационные сооружения РФ и НАТО. У испытуемых прямо на полигоне исследовали состояние сердечно-сосудистой системы, брали пробы и определяли зависимость нарушений организма от расстояния до взрыва из пушек калибра 122 мм и 300 мм.

Последствия для здоровья

Во время испытаний у добровольцев возникали критические проблемы с давлением, изменения сосудистой и нервной систем, угнетение сенсорных и логических функций.

В материалах конференции отмечается, что это позволит «применять боеприпасы для подавления живой силы противника с гарантированным причинением вреда не ниже среднего уровня тяжести».

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