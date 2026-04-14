Глава Еврокомиссии после поражения Орбана призвала «использовать импульс» 5 14.04.2026, 8:13

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

И отказаться от права вето в вопросах внешней политики ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после сокрушительного поражения пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах призвала страны Евросоюза отказаться от права вето при принятии внешнеполитических решений. Она отметила, что решения ЕС, включая санкции против России и финансирование Украины, должны приниматься квалифицированным большинством, а не блокироваться отдельными странами.

«Переход к голосованию квалифицированным большинством в сфере внешней политики — важный способ избежать системных препятствий, как мы видели в прошлом», — сказала фон дер Ляйен (её слова приводит Politico). Она призвала национальные правительства, которым предстоит согласовать изменения, «использовать этот импульс сейчас».

Фон дер Ляйен приветствовала результаты венгерских выборов, заявив, что ЕС стал сильнее и сплочённее. «Народ Венгрии высказался и вернул себе право выполнять свою европейскую задачу. Это победа основных свобод», — сказала глава ЕК, добавив, что Венгрия «возвращается в Европу».

Между тем, любые изменения в процедуре голосования вызовут серьёзные споры, поскольку многие страны могут не захотеть терять контроль над внешней политикой, отмечает Politico.

На воскресных выборах, прошедших при рекордной явке, праволиберальная оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала убедительную победу, получив 138 из 199 мест в парламенте. Правящая коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии получила лишь 56 мандатов (в предыдущем созыве их было 135).

Находившийся 16 лет у власти Орбан является близким союзником Владимира Путина. Венгерский премьер неоднократно блокировал выделение помощи Украине и принятие санкций против России, параллельно распространяя кремлёвские нарративы. За несколько недель до выборов СМИ опубликовали записи телефонных разговоров, из которых следует, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Сергея Лаврова о заседаниях глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Сам Орбан в разговоре с Путиным клялся в дружбе и сравнивал себя с «мышью», а Путина — со «львом».

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