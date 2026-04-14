Цены на нефть могут обновить новый максимум 4 14.04.2026, 8:22

4,338

В США назвали сроки пика.

Пик мировых цен на нефть, вероятно, придется на ближайшие несколько недель - после того, как через Ормузский пролив возобновится судоходство. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт на экономическом форуме Semafor в Вашингтоне, пишет Reuters.

По его словам, цены на энергоносители будут оставаться высокими, а возможно, даже будут расти до тех пор, пока через пролив не начнут проходить «реальные» объемы судов.

«Мы увидим пик цен на нефть примерно в это время. Это произойдет где-то в ближайшие несколько недель», - сказал Райт.

Он также сообщил о росте нефтедобычи в Венесуэле после захвата Николаса Мадуро и реформы нефтяного законодательства. С 3 января продано 150 млн баррелей венесуэльской нефти, добыча выросла на 25%.

Тем временем президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими вплоть до ноябрьских промежуточных выборов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com