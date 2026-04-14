Цены на нефть могут обновить новый максимум

Цены на нефть могут обновить новый максимум4
- 14.04.2026, 8:22
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В США назвали сроки пика.
Пик мировых цен на нефть, вероятно, придется на ближайшие несколько недель - после того, как через Ормузский пролив возобновится судоходство. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт на экономическом форуме Semafor в Вашингтоне, пишет Reuters.
По его словам, цены на энергоносители будут оставаться высокими, а возможно, даже будут расти до тех пор, пока через пролив не начнут проходить «реальные» объемы судов.
«Мы увидим пик цен на нефть примерно в это время. Это произойдет где-то в ближайшие несколько недель», - сказал Райт.
Он также сообщил о росте нефтедобычи в Венесуэле после захвата Николаса Мадуро и реформы нефтяного законодательства. С 3 января продано 150 млн баррелей венесуэльской нефти, добыча выросла на 25%.
Тем временем президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими вплоть до ноябрьских промежуточных выборов.