Названы два продукта-«спасителя» в СССР 17 14.04.2026, 8:29

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Фото: Getty Images

Что ели советские люди в любой ситуации?

Кухня СССР – это уникальное явление в истории гастрономии, где вкусовые предпочтения общества формировались не столько традициями, сколько решениями партии и возможностями промышленности. Готовили из того, что было, ели то, что можно было «достать», а популярными были продукты, которые позволяли лучше наесться, а не более здоровые опции.

Так «головой» стола рядом с хлебом, которым заедали абсолютно все, стали колбаса и пельмени. OBOZ.UA решил выяснить, почему именно они стали такими популярными.

Корни этой популярности именно колбасы и пельменей достигают 1930-х годов, когда нарком пищевой промышленности Анастас Микоян посетил Соединенные Штаты Америки. Его целью было перенять опыт массового производства пищи, чтобы решить две насущные задачи: быстро и дешево накормить рабочих. А еще освободить советскую женщину от «кухонного рабства», чтобы она получила возможность работать на заводе наравне с мужчинами.

Колбаса на завтрак, обед и ужин

Вернувшись из Чикаго, пораженный масштабами американских мясокомбинатов, Микоян инициировал строительство аналогичных гигантов в СССР. Именно тогда, в 1936 году, на свет появилась легендарная «Докторская» колбаса. Ее название не было маркетинговым ходом, а отражало прямое назначение: рецептуру разрабатывали как диетический продукт для людей, чье здоровье подорвали годы Гражданской войны и нужды. Настоящая «Докторская» тех времен содержала отборное мясо, молоко и минимум специй, став своеобразным эталоном качества.

Со временем колбаса превратилась в универсальный продукт-спасатель. В условиях тотальной занятости, когда люди работали долгие смены на заводах, она стала идеальным решением: ее не надо было готовить. Бутерброд на завтрак, кусок с хлебом в обеденный перерыв или поджаренные кружочки на ужин — это экономило время и давало необходимые калории.

Однако с годами экономическая ситуация в СССР неуклонно ухудшалась, а продукты производили не по потребности, а по утвержденным партией планам. Поэтому рецептура колбасы упрощалась ради удешевления. О «Докторской» стали шутить, что ее делают из туалетной бумаги, а вот сервелат и другие дорогие сорта стали маркером достатка. Продукт превратился из простой еды в объект охоты и валюту, ради которой люди ездили в «колбасные туры» в крупные города.

Пельмени дома и в «общепите»

Параллельно развивалась и история пельменей, которые стали первым настоящим советским фастфудом. До индустриализации лепка пельменей была длительной семейной традицией, особенно в сибирских регионах, где заготовка мяса на зиму была жизненной необходимостью. Советская же пищевая промышленность поставила этот процесс на конвейер, сделав блюдо доступным каждому. Знаменитая картонная пачка пельменей, часто невзрачная на вид, стала настоящим спасением для студентов, холостяков и уставших хозяек. Это был дешевый и довольно сытный полуфабрикат, который можно было приготовить всего за десять минут.

Вкус у таких пельменей был сомнительным, потому что в фарш нередко добавляли субпродукты. А плохое соблюдение условий хранения приводило к тому, что продукт по дороге в магазин несколько раз нагревался выше нужной температуры, поэтому пельмени в пачке часто слипались в неаппетитный ком. Тем не менее, полуфабрикат можно было более-менее без проблем найти в магазинах.

Кроме домашнего потребления, огромную роль играли многочисленные «Пельменные» – заведения общественного питания, где за копейки можно было получить горячую порцию блюда, приправленную уксусом, сметаной или горчицей.

Таким образом, феноменальная популярность пельменей и колбасы в СССР объясняется сочетанием государственной политики индустриализации кухни и стремлением людей к удобству. Эти продукты стали чем-то большим, чем просто едой. Они были символами эпохи, гарантами сытости и неотъемлемой частью советского быта, ностальгия по которой у некоторых почему-то сохраняется и по сей день. Хотя и выбор продуктов в магазинах сейчас значительно шире, и качество лучше, и сортов тех же пельменей и колбасы столько, что глаза разбегаются.

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