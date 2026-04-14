Введено новшество, которое затрагивает отдых белорусов
- 14.04.2026, 9:11
- 4,852
В «Беларусбанке» раскрыли подробности.
В «Беларусбанке» рассказали подробности, что изменилось по кредитам «На родныя тавары». Напомним, ранее правительство ввело по ним новшества, которые затрагивают в том числе отдых населения.
«Важное изменение касается сферы услуг. Кредитование по государственной программе теперь распространяется и на санаторно-курортное лечение. Программа доступна для отдыха в более 80 беларусских санаториях на сегодняшний день, срок погашения на оплату данных услуг устанавливается до 1 года», — уточнили в «Беларусбанке» о новой возможности по кредиту «На родныя тавары».
В финучреждении также рассказали, какие еще изменения появились по этим займам.
«Теперь кредитование не ограничено списком конкретных производителей. Главное условие для отечественных производителей — наличие сертификата Белорусской торгово-промышленной палаты, подтверждающего, что товар белорусского производства», — пояснили в «Беларусбанке».