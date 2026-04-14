Введено новшество, которое затрагивает отдых белорусов 14.04.2026, 9:11

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В «Беларусбанке» раскрыли подробности.

В «Беларусбанке» рассказали подробности, что изменилось по кредитам «На родныя тавары». Напомним, ранее правительство ввело по ним новшества, которые затрагивают в том числе отдых населения.

«Важное изменение касается сферы услуг. Кредитование по государственной программе теперь распространяется и на санаторно-курортное лечение. Программа доступна для отдыха в более 80 беларусских санаториях на сегодняшний день, срок погашения на оплату данных услуг устанавливается до 1 года», — уточнили в «Беларусбанке» о новой возможности по кредиту «На родныя тавары».

В финучреждении также рассказали, какие еще изменения появились по этим займам.

«Теперь кредитование не ограничено списком конкретных производителей. Главное условие для отечественных производителей — наличие сертификата Белорусской торгово-промышленной палаты, подтверждающего, что товар белорусского производства», — пояснили в «Беларусбанке».

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