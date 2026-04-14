«Лукашенко рискует получить по шапке» 11 14.04.2026, 16:33

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Диктатор не контролирует важный процесс.

Литва зафиксировала рекордное с ноября прошлого года количество попыток нарушения границы со стороны Беларуси, свидетельствует анализ, проведенный «Позірком». Напомним, что недавно литовская сторона выдвинула условия для начала переговоров с режимом Лукашенко, среди которых — прекращение миграционного кризиса.

Почему белорусские власти не выполняют условия литовской стороны и как это может повлиять на отношения с американцами, которые в этом заинтересованы? «Филин» обсудил эти вопросы с политическим аналитиком информационного агентства «Позірк» Александром Класковским.

— Думаю, Лукашенко влияет на эту ситуацию. Он не раз, рассуждая о европейских санкциях, говорил: мол, вы, европейцы, душите меня санкциями и хотите, чтобы я ловил нелегалов — так я этого делать не буду. Таким образом он ясно давал понять, что просто закрывает глаза на то, что эти нелегалы пытаются через Беларусь попасть в ЕС, — отметил Класковский.

— Но сейчас действительно возникает вопрос, в какой степени Лукашенко контролирует ситуацию: зимой почти не было таких попыток, но это, возможно, было связано с холодной погодой, а теперь мы видим, что они участились.

И здесь можно рассматривать несколько версий. Первая — что Лукашенко действительно не в полной мере влияет на процесс штурма границ Евросоюза.

Возможно, охрана границы организована не так образцово, как это представляется. Лукашенко любит подчеркивать, что сам был пограничником и придает этим войскам большое значение. Тем не менее, вероятно, есть дыры на границе, и мигранты все же проникают.

Кроме того, за годы политики гибридной войны в отношении ЕС, вероятно, сформировалась прослойка людей (возможно, и в погонах), которые получают прибыль от этого нелегального бизнеса.

Вторая версия, рассуждает политический аналитик, заключается в том, что поток мигрантов в Беларусь может организовывать Москва. Это несложно, учитывая открытую границу с Россией и двустороннее соглашение о взаимном признании виз.

— Москве невыгодно, чтобы отношения Минска с Западом улучшались. В частности, чтобы складывались лучшие условия для продажи калия. Ведь на калийном рынке Беларусь и Россия конкурируют.

Но есть и еще одна версия:

— Лукашенко может и намеренно таким образом повышать ставки в игре с Вильнюсом при участии Вашингтона. Это его обычная манера во внешней политике, когда он эскалирует ситуацию и повышает уровень напряженности, чтобы потом, немного откатив назад, представить это как большую уступку. Так он нахватал политзаключенных и теперь ими торгует, получая таким образом снятие санкций со стороны США.

Не исключаю, что у Лукашенко есть надежда, что США и спецпосланник Трампа Коул (который открыто говорит, что Штатам нужен транзит калийных удобрений через Клайпеду), говоря языком правителя, «нагнут» литовское руководство и заставят принять эти условия.

У Лукашенко, возможно, такая логика: «никуда вы не денетесь, я делаю, что хочу, издеваюсь над вами, а вы все равно под давлением Америки будете вынуждены пойти мне навстречу». Так это или нет — мы увидим только экспериментальным путем через некоторое время.

Поскольку литовцы выдвинули условия, дали Лукашенко четыре недели, но мы видим, что выполнения этих условий в определенной степени нет.

Литовские политики в этой ситуации не хотят терять лицо и показывать, что прогибаются под давлением Вашингтона. Но это отдельная тема, поскольку Литва сильно зависит от США.

— Но как на это «повышение ставок» может отреагировать американская сторона? Будут давить на Литву или на Лукашенко?

— Думаю, если Лукашенко делает это намеренно, он рискует. Потому что Коул в своих интервью подчеркивал, что сказал ему: мол, прекрати заниматься этими вещами. Так что он рискует получить по шапке во время очередного визита Коула в Минск.

Другое дело, если история о том, что у нас «граница на замке», не соответствует действительности и граница дырявая. Тогда это казусная ситуация для Лукашенко.

Потому что создаются предпосылки для прорыва на литовском направлении, и получается, что диктатор, который якобы все контролирует в своей стране, не может контролировать процесс, важный для перспектив Беларуси.

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