«Русские, идите домой!» 3 14.04.2026, 9:49

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Фото: Getty Images

Дональд Туск поздравил венгерскую оппозицию с победой на выборах.

Результаты выборов в Венгрии показывают, что Европа не обречена на коррумпированную и авторитарную власть, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся с визитом в Южной Корее.

Ранее глава польского правительства по телефону поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой и написал на платформе X: «Снова вместе! Большая победа, дорогие друзья!» и добавил по-венгерски «Ruszkik haza!», что означает «Русские, идите домой!».

Hungary 🇭🇺 Poland 🇵🇱 Europe 🇪🇺

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza! — Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026

По словам Дональда Туска, результаты выборов в Венгрии опровергают утверждения о том, что наша часть Европы обречена на популистское и автократическое управление.

— Весь мир в восторге от этих результатов выборов, потому что они показывают, что нет никакой неизбежной тенденции. Многие опасались, что это время авторитарных и коррумпированных режимов в Европе. Сначала Варшава, позже Бухарест, Кишинев, а теперь Будапешт… Я рад, что эта часть Европы показывает, что мы не обречены на коррумпированную и авторитарную власть, — заявил Дональд Туск.

Согласно предварительным данным Национального избирательного управления Венгрии (после подсчета почти 99 процентов голосов), оппозиционная партия Петера Мадьяра «Тиса» может рассчитывать на 138 мест в парламенте, состоящем из 199 мест.

Согласно прежним обещаниям, со своим первым зарубежным визитом Петер Мадьяр отправится в Польшу.

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