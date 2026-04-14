«Русские, идите домой!»3
- 14.04.2026, 9:49
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Дональд Туск поздравил венгерскую оппозицию с победой на выборах.
Результаты выборов в Венгрии показывают, что Европа не обречена на коррумпированную и авторитарную власть, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся с визитом в Южной Корее.
Ранее глава польского правительства по телефону поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой и написал на платформе X: «Снова вместе! Большая победа, дорогие друзья!» и добавил по-венгерски «Ruszkik haza!», что означает «Русские, идите домой!».
Hungary 🇭🇺 Poland 🇵🇱 Europe 🇪🇺— Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026
Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza!
По словам Дональда Туска, результаты выборов в Венгрии опровергают утверждения о том, что наша часть Европы обречена на популистское и автократическое управление.
— Весь мир в восторге от этих результатов выборов, потому что они показывают, что нет никакой неизбежной тенденции. Многие опасались, что это время авторитарных и коррумпированных режимов в Европе. Сначала Варшава, позже Бухарест, Кишинев, а теперь Будапешт… Я рад, что эта часть Европы показывает, что мы не обречены на коррумпированную и авторитарную власть, — заявил Дональд Туск.
Согласно предварительным данным Национального избирательного управления Венгрии (после подсчета почти 99 процентов голосов), оппозиционная партия Петера Мадьяра «Тиса» может рассчитывать на 138 мест в парламенте, состоящем из 199 мест.
Согласно прежним обещаниям, со своим первым зарубежным визитом Петер Мадьяр отправится в Польшу.