«Приходит 180 евро, из них 30 забирают» 13 14.04.2026, 9:54

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Белоруска перевела пенсию в Польшу и не жалеет.

Маргарита получает белорусскую пенсию на карту польского банка. Правда, из 180 евро теряется примерно 30. Но зато отпала необходимость составлять доверенности на проведение операций в Беларуси и волноваться об изменении правил. Как она добилась перевода пенсии, белоруска рассказала MOST.

Маргарите 65 лет, она переехала в Польшу в феврале 2023 года. В Беларуси женщина получала пенсию на банковскую карту. Но со временем срок ее действия истек, и белоруска потеряла доступ к деньгам.

Тогда Маргарита оформила в Польше доверенность на знакомую из Беларуси, и та получала пенсию на почте и передавала деньги через границу. Но затем правила изменились: получать пенсию через почту стало нельзя — только на банковскую карту (если пенсионеру меньше 75 лет и у него нет инвалидности).

— Полгода я вообще не получала пенсию, — вспоминает Маргарита.

Чтобы решить проблему, она оформила новую доверенность — уже на открытие банковского счета в Беларуси. Так с помощью знакомой удалось снять накопившуюся сумму и передать деньги в Польшу. Но Маргарита поняла: такой способ небезопасен и нестабилен. Тогда она и задумалась о переводе белoрусской пенсии в Польшу.

Сначала стала польской пенсионеркой

В Управлении социального страхования (ZUS) подсказали: перевод белoрусской пенсии проще оформить, если получатель уже есть в системе ведомства, то есть получает польскую пенсию. В Польше Маргарита работала, за нее уплачивались взносы социального страхования, так что у нее было право на польскую пенсию, пусть и совсем крохотную из-за непродолжительного периода работы.

— Я подумала, что неизвестно, когда еще попаду в Беларусь, — объясняет она, как решила стать польской пенсионеркой.

В итоге женщина подала документы — польскую пенсию ей назначили в размере всего 65 злотых. Но зато после этого ZUS смог сделать запрос в Беларусь.

Переписку с белoрусским Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) вела польская сторона — отдел в Лодзи (I Oddział w Łodzi), который отвечает за реализацию международных соглашений по пенсиям. Маргарите не пришлось ехать в Беларусь.

Ключевой проблемой стала прописка

Для оформления перевода пенсии ZUS запросил у Маргариты несколько документов:

- копию паспорта;

- справку о регистрации по месту жительства в Польше;

- документ о назначении пенсии в Беларуси или номер пенсионного дела;

- реквизиты банковского счета с IBAN и SWIFT-кодом банка.

Самым неожиданным препятствием стала регистрация по месту жительства. У Маргариты она была временной, так что белoрусская сторона не подтвердила перевод пенсии — потребовалась постоянная регистрация (stały meldunek).

— Из ZUS даже звонили хозяйке квартиры [которую я снимаю], и она дала согласие. Так сделали постоянный мельдунек (регистрацию. — Прим.), — рассказывает Маргарита.

Только после этого процесс сдвинулся с мертвой точки. И весной 2025 года женщина впервые получила белoрусскую пенсию на польский счет. В общей сложности процесс занял год.

Как сейчас приходят деньги

Сейчас Маргарита получает белoрусскую пенсию на польский банковский счет в евро. Такой счет она открыла по совету знакомых — чтобы меньше терять на конверсии.

— Приходит около 180 евро, из них примерно 30 евро забирают за перевод, — говорит она.

Размер пенсии Маргариты не изменился, дополнительных потерь на конверсии практически нет, а выплаты приходят примерно в те же сроки, что и в Беларуси.

Выплатили 13-ю пенсию, а «минималки» все нет

В Польше все пенсионеры имеют право на две дополнительных выплаты в фиксированном размере в течение года — это так называемые 13-я и 14-я пенсии. Около 1,5 тыс. злотых нетто. Маргарита тоже получила такую выплату.

Кроме того, поскольку между Беларусью и Польшей заключено соответствующее соглашение, страны должны взаимно признавать стаж, накопленный в другой стране. Если у женщин суммарно (в Беларуси и Польше) набирается 20 лет стажа, а у мужчин — 25 лет, они вправе получать доплату до минимальной польской пенсии. Это должно выглядеть следующим образом: ФСЗН подтверждает стаж и размер пенсии, назначенной в Беларуси. ZUS прибавляет к этому пенсию, начисленную в Польше. И если полученная сумма оказывается меньше минимальной пенсии, установленной в Польше, то разница, которой не хватает до «минималки», доплачивается.

Маргарита пока такой доплаты не получает.

— Переписка с Беларусью еще идет, они еще не прислали подтверждение моего стажа, — говорит она.

«Я бы сразу переводила пенсию»

Пройдя весь путь, Маргарита советует не откладывать оформление перевода.

— Я бы сразу переводила пенсию, — говорит она.

Тем, кто только собирается переезжать, пенсионерка советует заранее оформить в Беларуси доверенности, а после переезда не рассчитывать на передачу денег через знакомых, а сразу устраиваться на работу и затем начинать оформление польской пенсии. Если в одном отделении ZUS не могут помочь, обращаться в другие — где-нибудь чиновники обязательно подскажут, как правильно поступить.

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