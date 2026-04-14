Трамп назвал страну, которая станет следующей после Ирана 7 14.04.2026, 10:07

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Местная система власти оказалась неэффективной и репрессивной.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что после завершения операции в Иране Соединенные Штаты могут сосредоточиться на Кубе.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Clash Report.

Трамп раскритиковал правительство Кубы за ситуацию, допущенную на острове, назвав местную систему власти неэффективной и репрессивной.

Он подчеркнул, что страна долгие годы испытывает внутренние проблемы, а действия Гаваны, по его мнению, привели к тяжелым последствиям для населения.

Лидер США также отметил, что многие американцы кубинского происхождения разделяют его позицию и ранее якобы сталкивались с преследованиями на родине.

Президент охарактеризовал Кубу как несостоявшееся государство. Ввиду этого он допустил возможность, что Штаты примут некие меры в отношении Гаваны после завершения текущей операции в Иране.

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