Белорусы задаром купили сотни пустующих домов 11 14.04.2026, 10:09

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Зачем они нужны?

В Беларуси растет спрос на пустующие дома. Только за I квартал 2026 года 431 объект нашел себе нового хозяина, сообщили в Telegram-канале Госкомимущества.

Большинство сделок (262) происходили напрямую и только 169 объектов недвижимости реализовали через торги.

Известно, что 248 домов были куплены за минимальную сумму – одну базовую (45).

Вот как распределился спрос по областям:

Минская – 118 домов

Гродненская – 107 домов

Могилевская – 64 дома

Брестская – 61 дом

Витебская – 60 домов

Гомельская – 21 дом.

По данным ведомства, пустующие дома стали покупать чаще не как объекты для постоянного проживания, а в качестве дачного варианта, возможности переезда за город или старта для аккуратного ремонта «под себя».

Белорусы скупают деревни

Пока для большинства покупка дома – уже событие, белоруска Тамара Рогачева пошла дальше и, по сути, стала владелицей целой деревни. О необычной истории рассказывала Tochka.by.

Все началось с одного дома. В декабре 2025 года женщина купила заброшенное жилье у сельсовета всего за одну базовую величину. А на прошлой неделе выкупила у соседей еще один дом.

В итоге получилось так, что весь хутор (официально – деревня) оказался в ее собственности.

Цель покупки она объяснила просто: хотела создать для себя идеальные условия для жизни. В том числе без соседей.

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