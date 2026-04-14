Белорусы задаром купили сотни пустующих домов

Белорусы задаром купили сотни пустующих домов11
- 14.04.2026, 10:09
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Зачем они нужны?
В Беларуси растет спрос на пустующие дома. Только за I квартал 2026 года 431 объект нашел себе нового хозяина, сообщили в Telegram-канале Госкомимущества.
Большинство сделок (262) происходили напрямую и только 169 объектов недвижимости реализовали через торги.
Известно, что 248 домов были куплены за минимальную сумму – одну базовую (45).
Вот как распределился спрос по областям:
Минская – 118 домов
Гродненская – 107 домов
Могилевская – 64 дома
Брестская – 61 дом
Витебская – 60 домов
Гомельская – 21 дом.
По данным ведомства, пустующие дома стали покупать чаще не как объекты для постоянного проживания, а в качестве дачного варианта, возможности переезда за город или старта для аккуратного ремонта «под себя».
Белорусы скупают деревни
Пока для большинства покупка дома – уже событие, белоруска Тамара Рогачева пошла дальше и, по сути, стала владелицей целой деревни. О необычной истории рассказывала Tochka.by.
Все началось с одного дома. В декабре 2025 года женщина купила заброшенное жилье у сельсовета всего за одну базовую величину. А на прошлой неделе выкупила у соседей еще один дом.
В итоге получилось так, что весь хутор (официально – деревня) оказался в ее собственности.
Цель покупки она объяснила просто: хотела создать для себя идеальные условия для жизни. В том числе без соседей.