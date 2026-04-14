В Кремле пытаются скрыть панику из-за краха Орбана 14.04.2026, 10:16

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Опубликован отчет американских аналитиков.

Кремль пытается преуменьшить значение поражения действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.

Аналитики отмечают, что с проигрышем Орбана страна-агрессор Россия теряет ключевого европейского союзника.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять Мадяра, поскольку Венгрия остается «недружественной страной», поддерживающей санкции против России. По его словам, отношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) не могут ухудшиться после выборов в Венгрии, поскольку они уже находятся на самом низком уровне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с новым венгерским правительством в зависимости от того, как оно «понимает свои собственные национальные интересы».

Известные российские блогеры выразили неоднозначную реакцию: от преуменьшения поражения Орбана и сомнений в его связях с Россией до опасений, что Кремль потерял своего главного союзника в ЕС, который накладывал вето на решения, неблагоприятные для России, отмечают в ISW.

Кремль, вероятно, преуменьшает потерю своего ключевого союзника в Европе, чтобы продемонстрировать уверенность в том, что Украина по-прежнему будет испытывать давление с целью принятия условий России по прекращению войны, говорится в отчете.

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