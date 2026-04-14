Белорусов ждет «ночь без карточек» 14.04.2026, 10:21

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Названа дата.

Банковский процессинговый центр сообщил, что 15 апреля 2026 года специалисты проведут плановые технологические работы на аппаратно-программном комплексе. Это необходимо для соблюдения требований международных платежных систем.

В связи с этим с 03:00 до 06:30 возможны временные перебои в обслуживании держателей банковских карт, использующих услуги центра. Также не исключены сбои в работе торгово-сервисных предприятий, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов, подключённых к данному комплексу.

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