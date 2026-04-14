Экс-глава ЦРУ призвал отстранить Трампа от власти 15 14.04.2026, 10:29

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Джон Бреннан

Опираясь на 25-ю поправку к Конституции США.

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) призвал применить 25-ю поправку к Конституции США в отношении Дональда Трампа. Эта поправка предусматривает отстранение президента от должности, если он не способен исполнять свои обязанности, сообщает TVN24.

— Этот человек явно неуравновешен, — заявил Джон Бреннан.

Джон Бреннан в интервью, данном в субботу телеканалу MS Now (бывший MSNBC), заявил, что последние громкие заявления президента США о «уничтожении иранской цивилизации», а также, по его мнению, угроза, которую Дональд Трамп представляет для множества человеческих жизней, оправдывают его удаление из Овального кабинета.

— Этот человек явно неуравновешен, — сказал Бреннан, возглавлявший ЦРУ в 2013–2017 годах.

— Думаю, 25-я поправка [к Конституции США — ред.] была написана с расчетом на Дональда Трампа, — добавил он.

В разговоре с Али Вельши Бреннан также отметил, что представленный Трампу анализ американской разведки относительно возможной реакции Ирана на атаку в целом оказался правильным. Он добавил, что лишь «нарциссизм и мегаломания» президента привели к тому, что тот не принял его во внимание.

По словам Бреннана, Трамп представляет слишком большую угрозу, чтобы возглавлять армию и отвечать за американский ядерный арсенал. Бывший глава ЦРУ считает, что недавняя угроза уничтожения иранской цивилизации подразумевала возможность применения ядерного оружия.

Сколько демократов хотят отстранения Трампа?

Бреннан — не первый, кто публично заявил, что Трамп не способен исполнять обязанности президента. Ранее к применению 25-й поправки призывал, в частности, сенатор от Демократической партии Крис Мерфи. По последним данным NBC News, более 70 демократов в Конгрессе выступили с таким призывом.

Подобный шаг поддерживают также некоторые республиканцы и лица, ранее связанные с движением MAGA. Среди них сторонник теорий заговора Алекс Джонс и бывшая республиканская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

В четвертом разделе 25-й поправки к Конституции США описана процедура, которую следует применить, если президент не способен исполнять свои функции, но не хочет добровольно уйти в отставку. Чтобы задействовать 25-ю поправку, вице-президент и большинство членов кабинета должны заявить, что глава государства не способен исполнять обязанности. Об этом мнении должен быть письменно уведомлен Конгресс.

Как отмечает The Guardian, вероятность применения 25-й поправки в настоящее время невелика, учитывая лояльность вице-президента Дж. Д. Вэнса и членов кабинета Трампа.

Газета также напомнила, что Бреннан стал объектом расследования Министерства юстиции США «в рамках мести президента его предполагаемым врагам». В марте глава юридического комитета Палаты представителей и союзник Трампа Джим Джордан заявил, что расследование «набирает обороты».

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