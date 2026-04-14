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Как часто нужно перезагружать смартфон на самом деле?

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  • 14.04.2026, 10:31
  • 8,862
Как часто нужно перезагружать смартфон на самом деле?

Многие делают это слишком редко.

Даже если устройство работает нормально, со временем в системе накапливаются «мелкие ошибки», которые могут снижать скорость и увеличивать расход батареи.

Эксперты отмечают, что регулярная перезагрузка смартфона – один из самых простых способов поддерживать стабильную работу устройства. Перезапуск помогает устранить временные ошибки, сбросить зависшие процессы и улучшить производительность как на iPhone, так и на Android.

Даже если устройство работает нормально, со временем в системе накапливаются «мелкие ошибки», которые могут снижать скорость и увеличивать расход батареи, пишет BGR.

Как часто нужно перезагружать iPhone

Apple не устанавливает строгого графика перезагрузки айфонов, однако сама компания рекомендует использовать рестарт как первый шаг при любых сбоях в работе девайса.

По данным экспертов, оптимальной практикой считается перезагрузка iPhone примерно раз в неделю. Это помогает очистить оперативную память, закрыть фоновые процессы, а также устранить мелкие системные ошибки.

Если ваш iPhone начинает работать нестабильно – зависают приложения, ухудшается связь или быстрее разряжается батарейка – перезапуск стоит выполнить сразу.

Как часто нужно перезагружать Android

На Android-устройствах ситуация похожая, впрочем, есть нюанс: из-за более сложной экосистемы и оболочек производителей система может накапливать больше фоновых процессов.

Google не дает точных рекомендаций по частоте перезагрузки, но советует использовать рестарт как базовое решение при любых сбоях. В то же время некоторые производители, включая Samsung, рекомендуют делать перезагрузку регулярно – вплоть до ежедневной практики.

В среднем эксперты сходятся во мнении, что оптимально перезагружать Android-смартфон раз в 2-3 дня или хотя бы раз в неделю. Это помогает избежать лагов, зависаний и проблем с подключением.

Ранее эксперты объяснили, почему замена батареи зачастую лучше покупки нового смартфона. Главная причина, по которой старые гаджеты начинают казаться «медленными» – вовсе не слабый процессор, а деградация аккумулятора.

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