Злой рок выбивает друзей Лукашенко 4 14.04.2026, 10:41

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Год для диктатора не задался.

Политолог Александр Класковский в статье для «Позiрка» комментирует победу венгерской оппозиции и уход из власти премьер-министра Виктора Орбана, друга Лукашенко:

— Еще один важный момент: многие комментаторы рассчитывают, что новое правительство Венгрии наконец-то даст добро на предоставление Украине кредита ЕС в 90 млрд евро.

До сих пор это решение блокировали Будапешт и Братислава. А Мадьяр вступает за конструктивный диалог своей страны с Евросоюзом и НАТО.

Если Украина получит такую весомую помощь, она сможет наносить больший урон захватчикам. Соответственно, у Кремля будет меньше ресурсов для поддержки минского союзника. Что тоже не является для Лукашенко радостной перспективой.

Наконец, и в сугубо психологическом плане год у него не задался. Злой рок одного за другим выбивает из обоймы старых товарищей: Николас Мадуро, Али Хаменеи, теперь вот Орбан.

Судьбы, конечно, разные, но мораль одна: до поры кувшин воду носит.

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