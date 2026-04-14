Злой рок выбивает друзей Лукашенко

Злой рок выбивает друзей Лукашенко4
- 14.04.2026, 10:41
- 4,320
Год для диктатора не задался.
Политолог Александр Класковский в статье для «Позiрка» комментирует победу венгерской оппозиции и уход из власти премьер-министра Виктора Орбана, друга Лукашенко:
— Еще один важный момент: многие комментаторы рассчитывают, что новое правительство Венгрии наконец-то даст добро на предоставление Украине кредита ЕС в 90 млрд евро.
До сих пор это решение блокировали Будапешт и Братислава. А Мадьяр вступает за конструктивный диалог своей страны с Евросоюзом и НАТО.
Если Украина получит такую весомую помощь, она сможет наносить больший урон захватчикам. Соответственно, у Кремля будет меньше ресурсов для поддержки минского союзника. Что тоже не является для Лукашенко радостной перспективой.
Наконец, и в сугубо психологическом плане год у него не задался. Злой рок одного за другим выбивает из обоймы старых товарищей: Николас Мадуро, Али Хаменеи, теперь вот Орбан.
Судьбы, конечно, разные, но мораль одна: до поры кувшин воду носит.